На Закарпатье разгорается "полицейский" скандал: девушка обвинила копов в издевательствах (видео)

Сотрудницу полиции Закарпатья обвинили в унижениях и издевательствах над местной жительницей.

Об этом сама пострадавшая по имени Валерия рассказала на видео, опубликованном в социальной сети.

По словам девушки, ее с друзьями сотрудники полиции задержали в ночь на 14 июня, а причиной стал конфликт между двумя компаниями в поселке Межгорье. Валерия утверждает, что ее компания находилась на аллее, к ним подошли молодые люди и начали вести себя агрессивно.

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После этого девушки вызвали полицию, однако копы, вместо попытки разобраться в ситуации, увезли обе компании в отделение, где над Валерией начали издеваться. Она рассказала, что женщина-полицейская оскорбляла ее, а ее коллеги-мужчины просто наблюдали за этим.

"Она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. Вскочила на меня, поцарапала, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но она начала меня пинать в живот", – рассказала Валерия.

Девушка отметила, что после этого инцидента ей пришлось колоть успокоительные препараты из-за проблем со здоровьем, а позже – она снова обратилась в полицию, чтобы "снять побои".

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Позже местные жители обратились в полицию с требованием разобраться в ситуации, и копы заверили пострадавшую, что проведут служебное расследование.

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Напомним, ранее Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержал двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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