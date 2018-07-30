На Закарпатье разводят уникальных лошадей

Сегодня, 16:03

Эта порода находится на грани исчезновения


На Закарпатье разводят уникальную породу гуцульских лошадей. Гуцулики, как их называют местные жители, выносливее арабских скакунов и более ручные.

По словам Мирославы Головач, которая вместе с отцом в начале двухтысячных взялись за сохранение и возрождение популяции гуцульских лошадей, эти животные – аборигены Карпат и идеальны для горной местности.

"Для них не имеет значения изменение климата. Они хорошо переносят местные корма, они не болеют, они здоровы, они долговечны", – отмечает она.

Воспроизведение генофонда семья Головач начала с шести лошадей, завезенных из Польши. Сейчас в табуне их почти 40. Всего же на Закарпатье лошадей гуцульской породы не более 100.

Ранее мы писали о том, что терапия лошадьми приобретает популярность в Украине. Особенно она помогает людям с проблемами опорно-двигательного аппарата и заболеваниями нервной системы.

Напомним, мы сообщали, что лошади распознают эмоции и человеческие лица, используя информацию для оценки того, является ли человек угрозой или нет. К такому выводу пришли исследователи из университетов Сассекса и Портсмута.
Закарпатье, лошади, порода

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