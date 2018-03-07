На Закарпатье разыгралась непогода

Штормовое предупреждение объявили на Закарпатье. Сегодня, 7 марта, там прогнозируют ливни, которые к вечеру перейдут в мокрый снег и метели в Карпатах. Гололедица, туман и налипание мокрого снега будут господствовать на горных дорогах. Особенно обильный снег выпадет в Воловецком, Межигорском, Тячевском и Раховском районах.

Как сообщалось, одесситов просят держаться подальше от домов и балконов из-за угрозы обрушения наледи. Чтобы уберечь жителей города от опасности, коммунальщики ограждают опасные места красно-белыми лентами.

"Департамент городского хозяйства напоминает руководителям всех предприятий и организаций о необходимости своевременной очистки крыш зданий от наледи и сосулек", — передают в пресс-службе горсовета, подчеркивая, что с жилых домов сосульки должны убирать балансодержатели: ОСМД или управляющие компании, а штраф за невыполнение обязательств составляет от 850 до 1700 грн.

С начала снегопадов сотрудники Департамента муниципальной безопасности уже проверили более 500 объектов и выписали 34 админпротокола.