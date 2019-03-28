Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Закарпатье ребенок попал под колеса легковушки

Сегодня, 14:32

Пострадавшего с травмами и ушибами доставили в областную детскую больницу

Фото: Нацполиция
На Закарпатье ребенок попал под колеса легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbe/8d1/5c9cbe8d1a9f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbe/8d1/5c9cbe8d1a9f5.jpg Запад Пострадавшего с травмами и ушибами доставили в областную детскую больницу

В селе Заричево Перечинского района водитель "ВАЗ 2110" наехал на ребенка.

На месте происшествия полицейские установили, что 40-летний местный житель, двигаясь на собственном авто в направлении поселка Великий Березный, совершил наезд на 7-летнего мальчика который вырвавшись от матери, выбежал на проезжую часть дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Пострадавшего с травмами и ушибами доставили в областную детскую больницу. Водитель за рулем оказался трезвым.

По данному факту полиция начала уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Машину отправили на спецплощадку полиции. Обстоятельства наезда на мальчика устанавливают следователи.

Ранее мы писали о гибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.

Кроме того, на Волыни в селе Поддубцы  68-летний мужчина насмерть сбил 9-летнюю девочку.

А недавно в  в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, Закарпатье, ребенок

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье ребенок попал под колеса легковушки". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Запорожье: погиб чемпион мира и Европы

Сегодня, 14:20

Погибший 18-летний парень оказался чемпионом Европы по кикбоксингу

Под Днепром легковушка врезалась в отбойник: водителя из машины "вырезали" спасатели

Сегодня, 13:50

"Скорая" госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии

На Закарпатье в жилом доме произошел взрыв

Сегодня, 12:14

Пострадавшую женщину доставили в реанимацию

Смертельное ДТП в Запорожье: погиб 18-летний водитель

Сегодня, 11:59

Парень за рулем легковушки врезался в фуру и погиб на месте

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

В сети показали фото "груза 200" у боевиков "ЛНР"

NIKITA LOMAKIN рассказал об отношениях с Тиной Кароль
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз