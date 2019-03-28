На Закарпатье ребенок попал под колеса легковушки
Пострадавшего с травмами и ушибами доставили в областную детскую больницу
В селе Заричево Перечинского района водитель "ВАЗ 2110" наехал на ребенка.
На месте происшествия полицейские установили, что 40-летний местный житель, двигаясь на собственном авто в направлении поселка Великий Березный, совершил наезд на 7-летнего мальчика который вырвавшись от матери, выбежал на проезжую часть дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.
Пострадавшего с травмами и ушибами доставили в областную детскую больницу. Водитель за рулем оказался трезвым.
По данному факту полиция начала уголовное производство (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Машину отправили на спецплощадку полиции. Обстоятельства наезда на мальчика устанавливают следователи.
Ранее мы писали о гибели восьми людей, включая ребенка, в результате ДТП на трассе Киев – Чоп во Львовской области.
Кроме того, на Волыни в селе Поддубцы 68-летний мужчина насмерть сбил 9-летнюю девочку.
А недавно в в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.
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