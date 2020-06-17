На Закарпатье рухнул стратегически важный мост

Долгое время мост на дороге в Польшу пребывал в аварийном состоянии

В Закарпатской области, на дороге к границе с Польшей, возле села Лубня в Великоберезнянском районе рухнул мост, который долгое время находился в аварийном состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Алексей Петров.

"В ближайшее время будет рабочая поездка на Великоберезнянщину. Обязательно осмотрю этот объект. Его необходимо восстановить. Это важный инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

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По словам местных жителей, мост уже долгое время находился в аварийном состоянии, и его собирались отремонтировать уже через месяц – был разработан план и смета реконструкции, однако из-за сильных ливней мост подмыло, и он обрушился.

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Как заявил глава ОГА, мост необходимо восстановить в кратчайшие сроки, поскольку он ведет на пункт пропуска к границе с Польшей и его отсутствие может затормозить развитие туризма в этом регионе.

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Напомним, ранее непогода бушевала и в Днепре – там пошел сильный дождь и разразилась гроза. За несколько минут улицы превратились в реки. В Cети появились фото и видео непогоды.

Кроме того, на Буковину обрушилась непогода, в результате сильного ливня вечером 13 июня в Путильском районе жилые дома оказались подтопленными, на дорогах образовались целые "реки", а в одном поселке вода смыла асфальт.

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