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На Закарпатье с подрядчика "Большой стройки" требовали полмиллиона гривен

4 ноября, 06:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

СБУ задержала областных чиновников

На Закарпатье областные чиновники вымогали с подрядчиков деньги за беспрепятственное строительство объектов проекта "Большая стройка" на территории региона.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей.

"Должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра в рамках проекта "Большая стройка", - говорится в сообщении.

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Чиновники обещали подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения соответствующих строительных работ, если он заплатит более полумиллиона гривен.

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Подозреваемые были задержаны СБУ в Ужгороде после передачи всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрания судом мер пресечения.

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Напомним, в Ивано-Франковской области 27 октября разоблачили на взятке голову и начальника одного из отделов территориальной громады села Олеша (Тлумацкий район). Причем за день до этого глава Олешанской ОТГ Богдан Двояк был снова избран на должность главы сельсовета на местных выборах.

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взятка СБУ Закарпатье Закарпатская область Большая стройка
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