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На Закарпатье СБУ разоблачила банду наркодилеров

19 сентября, 08:45

Один из участников группировки оказался бывшим работником МВД

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая занималась производством и сбытом крупных партий наркотиков и психотропов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в состав группы входили 12 жителей региона, среди которых бывший работник МВД. Злоумышленники наладили оптовое изготовление гашиша, марихуаны и амфетамина. Нарколаборатории преступники обустроили в собственных домах. Готовый "товар" они продавали на территории Тячевского, Ужгородского и Мукачевского районов.

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На данный момент правоохранители задержали девять участников банды. Во время обысков дома у наркодельцов копы изъяли наркотики на общую сумму более 500 тысяч гривен по ценам "черного рынка". Также был обнаружен автомат Калашникова, пистолеты Парабеллум и Сталкер, нарезное оружие Форт-202, большое количество патронов и деньги.

Сейчас решается вопрос о сообщении 12 участникам организованной группировки подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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СБУ наркотики Закарпатье группировка разоблачение Закарпатская область

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