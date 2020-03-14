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На Закарпатье СБУ задержала торговцев наркотиками: "товара" нашли на 2,5 млн грн (фото и видео)

14 марта, 17:43

Татьяна Очеретяна

Наркотические вещества везли из Европы и Латинской Америки

На Закарпатье работники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность канала международной контрабанды наркотиков. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленники переправляли наркотики в Украину из стран Латинской Америки и Европы.

"Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области. Также участники группировки из наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одну из стран Ближнего Востока. Во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что стоимость выявленного во время обысков "товара" на "черном рынке" составляет почти 2,5 млн гривен.

"Также установлено, что фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного колцентра. Там дельцы занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки", – добавили в сообщении.

Правоохранители задержали в столице шесть участников группировки. Сейчас им объявлено о подозрении.

Напомним, ранее мы уже сообщали о контрабанде наркотиков из Латинской Америки. Тогда злоумышленники пытались ввезти в Украину почти 31 килограмм психотропного вещества.

А не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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СБУ наркотики Закарпатье контрабанда задержание наркоторговля

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