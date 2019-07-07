На Закарпатье сельский глава "отжал" у государства более двух гектаров земли

Участки площадью 2,5 Га председатель, обойдя закон, выделил своей жене и сыну

Фото: outdoorukraine.com

На Закарпатье глава одного из сел Виноградовского района незаконно выделил своей жене и сыну 2,5 га земель, стоимостью в миллион гривен.

"Речь идет о принятых в 2015 году сессией сельского совета, под председательством сельского головы, решениях о предоставлении в собственность его жене и сыну спорных земельных участков, которые в ходе рассмотрения районным судом были отчуждены", – сообщают в прокуратуре.

Бывшего сельского главу в судебном порядке признали виновным в совершении указанного коррупционного деяния, поскольку последний, не известив коллегиальный орган о конфликте интересов, участвовал в принятии решений во время сессий в пользу близких родственников.

Как оказалось, чиновник рассмотрел заявления своих родственников, созвал сессию совета, внес предложение, формировал повестку дня, председательствовал на пленарных заседаниях и подписал оспариваемые решения.

Поэтому, Закарпатский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры области, а незаконное решение районного суда отменил и принял новое. Таким образом, три земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,5 га стоимостью почти 1 млн грн. истребованы у нового владельца в пользу территориальной общины села.

Напомним, недавно в Тернопольской области задокументировали факт вымогательства и получения сельским головой неправомерной выгоды в размере 3500 долларов.

Ранее в Ровенской области поймали на получении взятки председателя одного из сел. За разрешение на размещение объектов рекламы на территории села чиновник требовал от предприятия 1400 долларов неправомерной выгоды.

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