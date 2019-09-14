На Закарпатье семь учеников отравились неизвестным веществом

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В школе в Мукачево семь человек отравились неизвестным веществом. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Закарпатья.

Вчера, 13 сентября, в 14:09 в полицию поступило сообщение от дежурного врача детской больницы о том, что к ним для оказания медицинской помощи доставили пятерых детей – учеников местного учебного заведения. У детей диагностировали отравление неизвестным веществом через дыхательные пути. Позже в больницу доставили еще двух девочек, учениц этой же школы.

Сейчас состояние детей удовлетворительное.

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Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются. Чем именно отравились дети – будет известно после проведения токсикологической экспертизы.

По данному факту полиция начала досудебное расследование. Уголовное производство открыто по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в Николаевской области старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в школе села Первомайское, Витовского района. В результате инцидента 19 учеников и один работник школы обратились за помощью медиков.

Кроме этого, в селе Маяки Беляевского района Одесской области из-за распыления газового баллончика в помещении школы 36 учеников получили ожог дыхательных путей.

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