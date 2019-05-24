На Закарпатье школьник убил товарища: парня приговорили к трем годам тюрьмы

Прокуратура области собирается обжаловать приговор суда

Фото: mukachevo.net

В Закарпатской области судили подростка, который весной прошлого года убил своего товарища.

Так, сегодня, 24 мая 2019, Мукачевский горрайонный суд признал несовершеннолетнего жителя с. Нижняя Апша Тячевского района, виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения.

Согласно приговору суда, юноше назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать 1,5 млн гривен морального ущерба в пользу потерпевших (по 750 тыс. грн. в пользу отца и матери умершего парня).

"В судебном заседании прокурором были предоставлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого в убийстве школьника. Кроме того, прокурор просил суд учесть все представленные доказательства, признать обвиняемого виновным в умышленном в убийстве и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы", – сообщают в прокуратуре.

Среди других доказательств – заключение эксперта по результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной во Львове, где четко указано, что "во время инкриминируемых ему действий, обвиняемый не страдал острым психическое или хроническое заболевание, слабоумие, мог осознавать и осознавал значение своих действий и руководить ими".

Также, в заключении эксперта указано, что "на момент совершения преступления, обвиняемый в состоянии психологического эффекта не находился".

Следовательно, прокуратура области обжалует приговор суда в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и из-за мягкости назначенного наказания, после получения полного текста, провозглашенного сегодня в суде приговора суда.

Напомним, в начале марта на Закарпатье произошло жестокое убийство 15-летнего подростка. В полиции установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша (Тячевский район) поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде следственный судья выдал разрешение направить 14-летнего подозреваемого в психиатрическую больницу для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы стационарно.

Также мы писали, что в Харьковской области отец убил своего 7-летнего сына. Тело ребенка с телесными повреждениями на лице обнаружили медики, вызванные на место происшествия.

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