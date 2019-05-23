На Закарпатье школьник упал в реку и его унесло течением

Ученик 5-го класса вышел на перемене посмотреть полноводную реку

Фото: ГСЧС

На Закарпатье сегодня, 23 мая, перед обедом в райцентре Воловец произошло ЧП – местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, упал в воду.

"Быстрое течение подхватило его и понесло на глазах у людей. Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно", – сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет.

Напомним, за минувшие двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 Га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

​



​

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

​



​

Кроме этого, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плыли по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье школьник упал в реку и его унесло течением". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"