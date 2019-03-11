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На Закарпатье снесло крышу замка

Сегодня, 11:49

Стихия опередила областную администрацию

На Закарпатье снесло крышу замка Запад Стихия опередила областную администрацию

На Закарпатье ветром снесло крышу Невицкого замка, что под Ужгородом.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Павел Гомонай на своей странице в Facebook.

Закарпатская ОГА планировала демонтировать аварийную башню, крыша которой грозила обрушиться. На реконструкцию выделялось 10,5 млн грн. государственных средств и полмиллиона из местного бюджета. Однако стихия оказалась оперативнее.

Невицкий замок (13-14 вв.) принадлежит к памятникам архитектуры и градостроительства национального значения Взят под охрану государства Постановлением Совета Министров УССР от 24 августа 1963 г. №970. Средневековый замок включает комплекс оборонительных сооружений, умело приспособленных к рельефу местности. На территории Невицкого замка археологами обнаружено городище раннежелезного возраста 8-7 ст. до н.э.

Как сообщалось, во Львове ночью ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.

По данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.

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Тег Закарпатье, стихия, замок

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