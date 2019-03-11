На Закарпатье снесло крышу замка
Стихия опередила областную администрацию
На Закарпатье ветром снесло крышу Невицкого замка, что под Ужгородом.
Соответствующие фото опубликовал пользователь Павел Гомонай на своей странице в Facebook.
Закарпатская ОГА планировала демонтировать аварийную башню, крыша которой грозила обрушиться. На реконструкцию выделялось 10,5 млн грн. государственных средств и полмиллиона из местного бюджета. Однако стихия оказалась оперативнее.
Невицкий замок (13-14 вв.) принадлежит к памятникам архитектуры и градостроительства национального значения Взят под охрану государства Постановлением Совета Министров УССР от 24 августа 1963 г. №970. Средневековый замок включает комплекс оборонительных сооружений, умело приспособленных к рельефу местности. На территории Невицкого замка археологами обнаружено городище раннежелезного возраста 8-7 ст. до н.э.
Как сообщалось, во Львове ночью ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.
По данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.
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