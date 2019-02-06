На Закарпатье со стрельбой остановили контрабанду сигарет
При осмотре местности возле границы пограничники обнаружили 10 пакетов, в которых находилось почти 5 тысяч пачек сигарет
На Закарпатье сегодня, около трех часов ночи, возле поселка Деловое Раховского района пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды.
"Во время патрулирования горного участка пограничники Мукачевского отряда заметили группу неизвестных с пакетами. Военнослужащие немедленно выдвинулись на задержание правонарушителей, во время которого осуществили несколько предупредительных выстрелов", – сообщают В ГПС.
Несмотря на законные требования пограничников остановиться, контрабандисты сбежали. При осмотре местности военнослужащие обнаружили 10 пакетов, в которых находилось почти 5 тыс. пачек сигарет.
Контрабанду доставили в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов .
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