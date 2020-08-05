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На Закарпатье со стрельбой задержали контрабандистов (видео)

5 августа, 14:54

Руслан Ровик Руслан Ровик

Злоумышленники пытались тайком переправить в Европу партию сигарет

В Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали группу контрабандистов, пытавшихся переправить в Европу партию сигарет.

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Как сообщили в Государственной погранслужбе, задержание проводилось благодаря информации оперативных сотрудников Мукачевского отряда.

"Недалеко от границы наряд увидел микроавтобус. Водитель и пассажиры, которые находились в машине, с приближением стражей порядка пытались сбежать. Во время преследования злоумышленников пограничники сделали предупредительные выстрелы, заставив двоих беглецов остановиться", - говорится в сообщении.

В машине было обнаружено 13,5 ящиков сигарет. Всего контрабандисты пытались переправить в Европу 6700 пачек.

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Табачные изделия и транспортное средство были переданы сотрудником Государственной фискальной службы.

Видео: ГПСУ
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Напомним, не так давно контрабандисты под видом импорта тканей пытались ввезти в Украину 500 тысяч пачек сигарет. Им тоже помешали пограничники.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху . Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

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Закарпатье контрабанда Закарпатская область контрабандисты

Источник: Сегодня

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