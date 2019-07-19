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На Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов

19 июля, 06:20

Среди нелегальных мигрантов были граждане Вьетнама, Эритреи, Таджикистана и Китая

Фото: ГПС

На Закарпатье пограничники Чопского отряда задержали семерых иностранцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, а также двух проводников, перевозивших одну из групп. Об этом сообщают в ГПС.

В одном из населенных пунктов Ужгородского района пограничники остановили две машины. Автомобилем Volkswagen 44-летний гражданин Украины перевозил пять пассажиров азиатской внешности. А гражданин Словакии на автомобиле Škoda их сопровождал.

Во время остановки водитель Volkswagen начал выполнять опасные маневры на транспортном средстве, чем создал опасность для жизни правоохранителей. После предупредительных выстрелов пограничного наряда водитель совершил разворот и на большой скорости двинулся в направлении Мукачево. Правонарушителей удалось задержать на трассе Ужгород – Мукачево. Среди нелегальных мигрантов были двое граждан Вьетнама и трое из Эритреи. После установления всех обстоятельств правонарушения нелегалы ​​и их вероятные переправщики будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Еще двух нарушителей задержали недалеко от населенного пункта Княгиня Великоберезнянского района. О движении двух чужаков с маленьким ребенком в направлении военнослужащим сообщил местный житель. Задержали иностранцев непосредственно возле границы со Словакией. Нарушителями оказались гражданин Таджикистана и гражданин Китая с малолетним ребенком. Проводятся проверочные мероприятия и выясняются все обстоятельства правонарушения.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу. Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали на Закарпатье незаконный канал миграции иностранцевчерез украинскую границу.

Ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

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Тег Закарпатье, граница, нелегалы, гпсу

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