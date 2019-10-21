Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

На Закарпатье собака спасла жизнь своему хозяину

21 октября, 17:59

Пес ни на секунду не покидал пострадавшего и всячески «помогал», даже когда за дело взялись спасатели

В Свалявском районе Закарпатской области собака и боец ​​ГСЧС, который с детьми в свой выходной собирал грибы, спасли мужчину от смерти.

Как рассказывает главный специалист Свалявского районного отдела ГСЧС Антон Тарасов, в лесном массиве возле села Дусино, он неожиданно услышал пронзительный собачий лай и странные звуки. Подойдя ближе, увидел мужчину лежавшего на земле без сознания, а рядом маленький песик пронзительно завывал и бегал.

Не теряя времени, спасатель вызвал медиков и коллег из спасательной части, а также принялся оказывать первую доврачебную помощь. После того, как пострадавший очнулся, его на носилках доставили к дороге, где уже ждали врачи экстренной медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в больницу, его состояние стабильное.

Добавим, что все это время собака, ни на секунду не покидал хозяина и всячески пытался помочь в его выздоровлении.

Реклама

В сосцсетях 4-лапый герой-спасатель уже собрал свой "круг" почитателей – люди искренне рады, что хозяин жив, а пес не зря старался.

Ранее на Закарпатье собака спасла жизнь жестоко избитому 41-летнему хозяину.

Напомним, в Николаеве собака спасла жизнь девочке, которая провалилась в канализацию.

Напомним, недавно суд признал виновным львовянина за то, что он закрыл щенка в машине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Закарпатье собака спасатель ГСЧС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушки
В Тернопольской области машина врезалась в дерево: погибли молодые девушкиЗапад
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озераЗапад
Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТП
Во Львовской области автобус с туристами из Беларуси попал в ДТПЗапад
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котов
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котовЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...