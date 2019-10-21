На Закарпатье собака спасла жизнь своему хозяину

Пес ни на секунду не покидал пострадавшего и всячески «помогал», даже когда за дело взялись спасатели

В Свалявском районе Закарпатской области собака и боец ​​ГСЧС, который с детьми в свой выходной собирал грибы, спасли мужчину от смерти.

Как рассказывает главный специалист Свалявского районного отдела ГСЧС Антон Тарасов, в лесном массиве возле села Дусино, он неожиданно услышал пронзительный собачий лай и странные звуки. Подойдя ближе, увидел мужчину лежавшего на земле без сознания, а рядом маленький песик пронзительно завывал и бегал.

Не теряя времени, спасатель вызвал медиков и коллег из спасательной части, а также принялся оказывать первую доврачебную помощь. После того, как пострадавший очнулся, его на носилках доставили к дороге, где уже ждали врачи экстренной медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в больницу, его состояние стабильное.

Добавим, что все это время собака, ни на секунду не покидал хозяина и всячески пытался помочь в его выздоровлении.

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В сосцсетях 4-лапый герой-спасатель уже собрал свой "круг" почитателей – люди искренне рады, что хозяин жив, а пес не зря старался.

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