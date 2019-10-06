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На Закарпатье собирают уже четвертый урожай экзотических грибов

6 октября, 03:56

Шиитаке в Укране выращивают лишь несколько ферм

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Экзотическая грибная ферма. На Закарпатье собирают уже четвертый урожай шиитаке. Это древесный гриб, который традиционно растет в Азии, его называют там императорским за лечебные свойства. В Украине его выращивают лишь несколько ферм, и спрос на него растет.

"Измельчается древесина для приготовления субстрата для выращивания гриба шиитаке", – рассказывает Андрей Равликовский, технолог грибофермы.

Это первый этап производства. Затем в опилки добавляют только природные компоненты: отруби, кукурузу, крупу и семена подсолнуха. В таком субстрате и выращивают грибы. На Дальнем Востоке шиитаке растет прямо на деревьях. За концентрированное содержание витаминов, микро- и макро- элементов его назвали императорским.

"Он широко используется в фармации, как лечебное средство или просто как пищевая добавка для тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые. Также есть соединения, которые используют для лекарств, профилактики противораковых заболеваний", – продолжает технолог.

Шиитаке в Укране выращивают лишь несколько ферм. Потому что гриб очень чувствителен к любым температурным изменениям. Чтобы получить первый урожай на этой ферме в Закарпатье, понадобилось почти два года.

"Крупные потребители данного вида продукта находятся в Европе как раз: в Восточной, в Западной Европе – Голландия, Германия, Бельгия. Кроме того, мы целенаправленно движемся на рынок Ближнего Востока", – говорит Артур Пивоварник, директор грибофермы

Помещения, в которых, собственно, и растет гриб – полностью стерильны. Доступ к ним имеет только персонал. Чтобы собрать урожай шиитаке, нужно минимум 4 месяца.

"Сам гриб – идеальная круглая шапочка, характерный коричневий цвет. Тексутрованность вкраплениями белого – это считается идеалом. Размер шапочки соответствует даже японским стандартам – 4-5 см в диаметре", – говорит технолог.

Готовить шиитаке можно, как и обычные грибы. Самый простой способ – пожарить в масле с луком. На ферме уверяют: можно есть даже сырыми, но не злоупотреблять.

В Украине закарпатские шиитаке покупают в основном рестораны. Килограмм свежих грибов стоит от ста шестидесяти до ста девяноста гривен, сушеных – тысячу четыреста.

Напомним, ранее редкие белые трюфели случайно нашли в лесах Винницкой области. Мало кто из местных жителей их собирает: одни их просто не знают, другие – путают с ядовитыми.

А на необычную находку в центре Киева наткнулся один из жителей столицы: на пересечении ул. Грушевского и Музейного переулка рядом с Национальным художественным музеемвыросла целая семейка грибов, похожих на съедобные вешенки. Больше десятка грибов разместились на зеленой зоне вокруг старого пенька.

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Источник: Сегодня

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