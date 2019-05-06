На Закарпатье сотни автомобилей стоят в очередях в пограничных пунктах пропуска
Пограничники принимают все меры для ускорения контрольных операций
На Закарпатье в пограничных пунктах пропуска с Венгрией и Словакией возникли очереди, в которых стоят по несколько сотен автомобилей.
Об этом сообщила сотрудница пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук.
По информации Трачук, по состоянию на 19.00 перед пунктами пропуска Чопского пограничного отряда наблюдается значительное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины. В частности, перед пунктом пропуска "Тиса" ожидают оформления около 300 авто, перед пунктом пропуска "Ужгород" – 150 и перед пунктом пропуска "Малый Березный" – 200 легковых автомобилей.
По данным пресс-службы, пограничники принимают все меры для ускорения контрольных операций: увеличили число нарядов, оборудовали дополнительные рабочие места и провели встречи с венгерскими и словацкими коллегами.
"…Просим учесть сложившуюся обстановку при планировании путешествия за границу и по возможности выбрать другие пункты пропуска для пересечения границы", - сказала она.
В пресс-службе также уточнили, что, согласно информации, предоставленной венгерской стороной, с 8.30 3 мая не работает база данных Пограничной полиции на всем участке украинско-венгерской границы, сейчас проводятся восстановительные работы.
"Пограничники Венгрии также сообщили, что оформление будет осуществляться с записями в журналы и последующим внесением информации в ведомственную систему после возобновления работы баз данных. Это замедлит процесс прохождения контроля", – добавила Трачук.
Ранее сообщалось, что с 1 января пешеходный переход "Долгобичув-Угринов" на границе с Польшей прекратил работу . Возможно, его работу восстановят в 2020 году.
Также напомним, что, в 2018 году председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и маршалок польского сейма Марек Кухцинский высказались за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Речь шла о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец (Львовская обл.), Адамчуки-Збережа (Волынская обл.), Лубня-Волосатое (Закарпатская обл.).
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