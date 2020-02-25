На Закарпатье созывают эпидемкомиссию из-за коронавируса

Временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации соберется на экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает Mukachevo.net
Как отмечается, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА состоится 25 февраля в 10:00.
Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии пригласили медиков, таможенников и пограничников.
Во время заседания комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019 и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.
Сейчас Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.
Ранее МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.
Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 33 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".
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