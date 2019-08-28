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На Закарпатье столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть пострадавшие

28 августа, 12:15

В салоне автобуса находились 25 пассажиров

Фото: ГУНП в Закарпатской области

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. В больницу попали семеро людей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла сегодня около 7:00 утра на трассе "Мукачево-Рогатин" в Раховском районе, возле АЗС в районе поселка Ясиня. Там столкнулись рейсовый автобус "Эталон" и Skoda Superb. От удара автобус, в котором находились 25 пассажиров, перевернулся, а легковушка снесла ограду и въехала в кювет. Как выяснилось, 21-летний водитель Skoda не справился с управлением, и легковушка выехала на встречную полосу.

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса: их госпитализировали в больницу. Также в медучреждение за помощью обратилась пассажирка легковушки, жена водителя.

"По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины. По делу будет назначен ряд экспертиз, в ходе которых выяснят окончательные причины ДТП", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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