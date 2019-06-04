Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать

4 июня, 06:50

Обвиняемые получили по 14 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

Расследование жуткого убийства, что произошло 2017 году в Хусте, подошло к завершению. Тогда двое детей – 15-летняя дочь и 18-летний сын убили родную мать. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Преступление дети тщательно спланировали. В ходе судебного разбирательства доказано, что, дождавшись, пока мать уснет, они, ножом и деревянной скалкой, нанесли ей серию ударов. Полученные травмы стали причиной смерти женщины. После убийства  они около 3 км несли тело женщины, чтобы выбросить у реки, на окраине города Хуст.

Мотивом убийства стала кража, совершенная сестрой в 2016 году. Мать хотела обратиться в полицию,  чтобы сообщить об этом преступлении.

Вчера, 3 июня прокуратурой была доказана вина этих "детей" в умышленном убийстве. Их приговорили к 14 годам лишения свободы.

Также, суд частично удовлетворил иск потерпевшего – мужа погибшей женщины, в части взыскания с каждого обвиняемого по 400 тыс. гривен морального ущерба, причиненного преступлением.

Обвиняемые, по ходатайству прокурора, содержатся под стражей без возможности внесения залога. Сейчас приговор суда еще не вступил в законную силу, поскольку идет срок предоставлен на его апелляционное обжалование.

Ранее на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

Также сообщалось, что на Закарпатье сын зарезал родную мать. 24-летнего парня задержали в одном из сел Мукачевского района.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, убийство, Закарпатье, мать

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье предотвратили контрабанду сигарет: видео

Вчера, 13:55

Пограничники изъяли три тысячи пачек сигарет

Под Харьковом мужчина застрелил сына и покончил с собой

Вчера, 09:33

Пьяный отец пустил пулю в голову своему сыну, а потом совершил самоубийство

В Запорожье мальчик два дня пробыл в квартире с мертвыми родителями

2 июня, 11:54

Мать ребенка нашли убитой, а ее сожителя повешенного на двери

За пять лет на Донбассе оккупанты убили 240 украинских детей

1 июня, 12:42

Во время боевых действий пропали без вести 56 детей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из...

Мне уже надоело: Сондерс обратился к Головкину и поставил условие

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали

Зеленский решился на крайние меры: Рада получила предупреждение

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь