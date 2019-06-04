На Закарпатье судили брата и сестру, убивших родную мать

Обвиняемые получили по 14 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

Расследование жуткого убийства, что произошло 2017 году в Хусте, подошло к завершению. Тогда двое детей – 15-летняя дочь и 18-летний сын убили родную мать. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Преступление дети тщательно спланировали. В ходе судебного разбирательства доказано, что, дождавшись, пока мать уснет, они, ножом и деревянной скалкой, нанесли ей серию ударов. Полученные травмы стали причиной смерти женщины. После убийства они около 3 км несли тело женщины, чтобы выбросить у реки, на окраине города Хуст.

Мотивом убийства стала кража, совершенная сестрой в 2016 году. Мать хотела обратиться в полицию, чтобы сообщить об этом преступлении.

Вчера, 3 июня прокуратурой была доказана вина этих "детей" в умышленном убийстве. Их приговорили к 14 годам лишения свободы.

Также, суд частично удовлетворил иск потерпевшего – мужа погибшей женщины, в части взыскания с каждого обвиняемого по 400 тыс. гривен морального ущерба, причиненного преступлением.

Обвиняемые, по ходатайству прокурора, содержатся под стражей без возможности внесения залога. Сейчас приговор суда еще не вступил в законную силу, поскольку идет срок предоставлен на его апелляционное обжалование.

Ранее на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

Также сообщалось, что на Закарпатье сын зарезал родную мать. 24-летнего парня задержали в одном из сел Мукачевского района.

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