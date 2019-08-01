Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

На Закарпатье судят главу сельсовета: прикарманил 67 тысяч долларов

Сегодня, 06:34

Деньги полагались якобы на развитие собственного бизнеса

/ Фото: Pixabay

На Закарпатье судят главу сельсовета: прикарманил 67 тысяч долларов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Деньги полагались якобы на развитие собственного бизнеса

На Закарпатье председатель одного из сел Виноградовского района мошенническим путем выманил у знакомого почти 67 тысяч долларов "займа", но не собирался возвращать их в будущем.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый убедил знакомого одолжить ему 66,9 тыс. долларов якобы для развития собственного бизнеса. В подтверждение выполнения условий договора, мошенник предоставил пострадавшему личную письменную расписку об обязательстве вернуть средства к определенной дате. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Реклама

Однако уже после получения денег  подозреваемый отрицал факт их получения и всячески уклонялся от возврата владельцу. Действия сельского головы квалифицированы как "мошенничество" -  завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Обвинительный акт направлен в суд.

В тренде
"Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере
Александрия - Шахтер

Напомним, 31 июля Во Львовской области поймали на взятке председателя сельского совета. Чиновник, за содействие в получении земельного участка требовал 5 тыс. долларов.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

доллар суд долг Закарпатье

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

До какого возраста родителям стоит финансово поддерживать детей?
До какого возраста родителям стоит финансово поддерживать детей?
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
5 правил умывания, которые не навредят коже лица
5 правил умывания, которые не навредят коже лица

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Во Львовской области три человека отравились угарным газом
Во Львовской области три человека отравились угарным газомЗапад

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека