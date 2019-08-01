/ Фото: Pixabay

На Закарпатье судят главу сельсовета: прикарманил 67 тысяч долларов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-01T06:34:00+03:00 Запад Деньги полагались якобы на развитие собственного бизнеса

На Закарпатье председатель одного из сел Виноградовского района мошенническим путем выманил у знакомого почти 67 тысяч долларов "займа", но не собирался возвращать их в будущем.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый убедил знакомого одолжить ему 66,9 тыс. долларов якобы для развития собственного бизнеса. В подтверждение выполнения условий договора, мошенник предоставил пострадавшему личную письменную расписку об обязательстве вернуть средства к определенной дате. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Реклама

Однако уже после получения денег подозреваемый отрицал факт их получения и всячески уклонялся от возврата владельцу. Действия сельского головы квалифицированы как "мошенничество" - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Обвинительный акт направлен в суд.

В тренде "Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере

Напомним, 31 июля Во Львовской области поймали на взятке председателя сельского совета. Чиновник, за содействие в получении земельного участка требовал 5 тыс. долларов.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама