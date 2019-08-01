На Закарпатье судят главу сельсовета: прикарманил 67 тысяч долларов

На Закарпатье председатель одного из сел Виноградовского района мошенническим путем выманил у знакомого почти 67 тысяч долларов "займа", но не собирался возвращать их в будущем.
В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый убедил знакомого одолжить ему 66,9 тыс. долларов якобы для развития собственного бизнеса. В подтверждение выполнения условий договора, мошенник предоставил пострадавшему личную письменную расписку об обязательстве вернуть средства к определенной дате. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Однако уже после получения денег подозреваемый отрицал факт их получения и всячески уклонялся от возврата владельцу. Действия сельского головы квалифицированы как "мошенничество" - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, 31 июля Во Львовской области поймали на взятке председателя сельского совета. Чиновник, за содействие в получении земельного участка требовал 5 тыс. долларов.
Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.
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