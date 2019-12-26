На Закарпатье у 17-летней матери младенец умер от переохлаждения: дали условный срок

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На Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к 1,6 лет условного наказания. Об этом сообщает zakarpatpost.net.

Как написали в издании, инцидент произошел еще в декабре 2018 года.

"17-летняя жительница села Терновая Тячевского района проживала в гражданском браке с мужчиной, гораздо старше себя. При этом в таком юном возрасте женщина уже успела родить от него четырех детей. Несмотря на школьный возраст, девушка нигде не училась и не работала", – говорится в сообщении.

Одномесячного ребенка с сильным переохлаждением доставили в больницу 19 декабря, а 20 мальчик умер. Против матери открыли уголовное производство.

На суде злоумышленница признала свою вину. Впрочем, суд оказался лояльным к женщине и выбрал для нее всего 1,6 лет условного наказания. То есть она и в дальнейшем будет оставаться на свободе.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь . Как выяснили правоохранители, медикам женщина отрицательно отвечала на все вопросы о возможной беременности и аргументировала боли в брюшной полости почечной болезнью. Муж, который в момент родов находился в селе, тоже уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в организме она аргументировала недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка.

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