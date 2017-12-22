На Закарпатье у грузинского дипломата отобрали 45 ящиков сигарет

Мужчина пытался провезти контрабанду через границу, но ему помешала служебная собака

На Закарпатье пограничники Чопского отряда остановили грузина с дипломатическим паспортом, который пытался перевезти через границу огромную партии сигарет.

"В пункте пропуска "Ужгород", во время осуществления пограничного контроля микроавтобуса Мerсedes-Bens Viano на чешской регистрации, сработала служебная собака. Это дало основание для углубленной проверки автомобиля", – сообщают в Госпогранслужбе.

Однако иностранец отказался представить свой автомобиль для осмотра. Именно поэтому на место были вызваны представитель Посольства Грузии в Украине и адвокат водителя.

После этого в их присутствии начался осмотр машины , в результате которого в салоне обнаружили 21 сумку, к которых находилось 45 ящиков с сигаретами. Их стоимость устанавливаются.

Напомним,недавно на Закарпатье задержали контрабандную фуру, в которой находилось 225 тыс. пачек сигарет, стоимостью на "черном рынке" более 2,2 млн гривен.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье собака унюхала рекордную партию сигарет.

Также на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.



