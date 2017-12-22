На Закарпатье у грузинского дипломата отобрали 45 ящиков сигарет

Вчера, 11:54

Мужчина пытался провезти контрабанду через границу, но ему помешала служебная собака


Во время задержания. Фото: Госпогранслужба

Во время задержания. Фото: Госпогранслужба

Во время задержания. Фото: Госпогранслужба

Во время задержания. Фото: Госпогранслужба

Во время задержания. Фото: Госпогранслужба

На Закарпатье пограничники Чопского отряда остановили грузина с дипломатическим паспортом, который пытался перевезти через границу огромную партии сигарет.

"В пункте пропуска "Ужгород", во время осуществления пограничного контроля микроавтобуса Мerсedes-Bens Viano на чешской регистрации, сработала служебная собака. Это дало основание для углубленной проверки автомобиля", – сообщают в Госпогранслужбе.

Однако иностранец отказался представить свой автомобиль для осмотра. Именно поэтому на место были вызваны представитель Посольства Грузии в Украине и адвокат водителя.

После этого в их присутствии начался осмотр машины , в результате которого в салоне обнаружили 21 сумку, к которых находилось 45 ящиков с сигаретами. Их стоимость устанавливаются.

Напомним,недавно на Закарпатье задержали контрабандную фуру, в которой находилось 225 тыс. пачек сигарет, стоимостью  на "черном рынке" более 2,2 млн гривен.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье собака унюхала рекордную партию сигарет.

Также на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.
пограничники, Закарпатье, ужгород, служебная собака

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье у грузинского дипломата отобрали 45 ящиков сигарет ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Троих нападавших поместили под стражу. Фото: livekuban.ru

На Закарпатье арестовали троих человек, которые жестоко избили копа

21 Декабря, 16:06

Виновным грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет

Запад

Автомобиль, который зацепил девочку. Фото: Нацполиция

На Закарпатье школьница попала под колеса госслужащего

20 Декабря, 17:36

Сначала ребенка выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль
Загрузка...

Запад

Фото: dnpr.com.ua

На Закарпатье напали на полицейских

19 Декабря, 13:23

Одного из правоохранителей в результате госпитализировали

Запад

Фото: dpchas.com.ua

На Закарпатье по ошибке убили мужчину

18 Декабря, 10:48

Трагический случай произошел во время охоты

Запад

Фото: Укринформ

Масштабное наводнение на Закарпатье: такого не было почти 20 лет

18 Декабря, 07:26

Разлившиеся реки в Закарпатской области затопили сотни жилых домов

Запад

dsns.gov.ua

Тысячи жителей Мукачево остались без воды

17 Декабря, 23:11

На Закарпатье остаются подтопленными почти 300 домовладений
Загрузка...