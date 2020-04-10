На Закарпатье умер врач, зараженный коронавирусом

В Закарпатской области умер один из врачей, зараженных коронавирусом – медик из поселка Великий Бычков Раховского района.
Как заявил исполняющий обязанности главы Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко в эфире телеканала "Украина 24", он получил подтверждение смерти одного из пациентов.
"Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором, я получил информацию – у нас умер четвертый человек от коронавируса", – сказал он, добавив, что умерший был медицинским работником.
По данным журналистов издания "Закарпатье.онлайн", умерший работал врачом в поселке Великий Бычков, где ранее подтвердили несколько случаев COVID-19.
После подтверждения первых трех случаев коронавируса в поселке закрыли амбулаторию и больницу. Стоит добавить, что ранее COVID-19 обнаружили у врача Великобычковской больницы и его дочери.
Напомним, ранее анализы для ПЦР-исследования на Закарпатье взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.
Также мы сообщали, что коронавирусной инфекцией заразился и главный врач городской больницы в Черновцах.
В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой придерживаться карантина:
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