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На Закарпатье умер врач, зараженный коронавирусом

10 апреля, 20:57

Руслан Ровик

Медик работал в поселке Великий Бычков, где уже закрыли больницу и лабораторию

В Закарпатской области умер один из врачей, зараженных коронавирусом – медик из поселка Великий Бычков Раховского района.

Как заявил исполняющий обязанности главы Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко в эфире телеканала "Украина 24", он получил подтверждение смерти одного из пациентов.

"Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором, я получил информацию – у нас умер четвертый человек от коронавируса", – сказал он, добавив, что умерший был медицинским работником.

По данным журналистов издания "Закарпатье.онлайн", умерший работал врачом в поселке Великий Бычков, где ранее подтвердили несколько случаев COVID-19.

После подтверждения первых трех случаев коронавируса в поселке закрыли амбулаторию и больницу. Стоит добавить, что ранее COVID-19 обнаружили у врача Великобычковской больницы и его дочери.

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Напомним, ранее анализы для ПЦР-исследования на Закарпатье взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами.

Также мы сообщали, что коронавирусной инфекцией заразился и главный врач городской больницы в Черновцах.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой придерживаться карантина:

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Закарпатье врач инфекция коронавирус Закарпатская область

Источник: Сегодня

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