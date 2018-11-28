На Закарпатье установили первую новогоднюю елку в Украине: фото лесной красавицы

Сегодня, 21:18

Высота дерева – 9 метров, подарил его городу местный предприниматель


facebook.com/PublicPageBabjak, mukachevo.net

facebook.com/PublicPageBabjak, mukachevo.net

facebook.com/PublicPageBabjak, mukachevo.net

В закарпатском городке Берегово накануне установили новогоднюю елку. Об этом сообщил в Facebook городской голова Золтан Бабяк, опубликовав фото праздничного дерева.

"Понемногу погружаемся в праздничную атмосферу. На центральной площади города уже установили новогоднюю елку", – написал он.

Высота дерева – 9 метров, подарил его городу местный предприниматель.

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Градоначальник отметил, что на днях елку украсят, а в воскресенье, 2 декабря, официально зажгут на ней огни.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" уже разобрались, во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить. В частности, людям, которые привыкли встречать Новый год, не жалея средств на праздничный стол, уже сегодня стоит копить деньги и делать запасы "долгоиграющих" продуктов, так как вскоре меню, аналогичное прошлогоднему, вырастет в цене на 20%, как было в декабре 2017-го.

Кроме того, эксперты рассказали, куда поехать на Новый год 2019: пока одни украинцы не могут свыкнуться с приходом осени и тем более зимы, другие активно думают, где отпраздновать Новый год, и "Сегодня" выяснила, сколько удастся сэкономить при раннем бронировании и во сколько обойдутся новогодние праздники вне родного города.
новый год, елка, Закарпатье, новогодние праздники, Берегово

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Источник:

"Сегодня"

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