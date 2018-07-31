На Закарпатье утонуло двое детей: подробности трагедии

На Закарпатье после долгих поисков сегодня утром спасатели обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика Вадима Позьма. Поиски Натальи Ракущинец пока продолжаются. Об этом сообщают в ГУНП в Закарпатской области.

"29 июля, в 20:50, в полицию обратился житель села Тростник Виноградовского района. Мужчина сообщил, что его девятилетний сын и 10-летняя девочка, живущая по соседству, пошли на реку Тиса вблизи села Дротинцы купаться и не вернулись", – сказано в сообщении.

Для поисков детей, которые длились всю ночь, были задействованы личный состав полиции, кинологическая служба и жители села Тростник.

Как оказалось, школьники в воскресенье отпросились у родителей порыбачить на небольшой пруд, что рядом с домом. Но они обманули старших и на велосипедах поехали на речку. Там, через лес и кусты забрели на какой-то остров, где никто никогда не ходит. Об этом пишет Mukachevo.net.

Родители утонувших в шоке, поэтому от комментариев отказались. Дети из благополучных семей. Наташа должна была пойти в шестой класс, Вадик – в четвертый.

О трагедии все узнали вечером 29 июля, когда двое испуганных мальчишек пришли домой. Из-за шока они долго не могли объяснить, при каких обстоятельствах случилась беда и указать точное место.

Напомним, недавно на Закарпатье, в реку Лазещина упала и утонула трехлетняя девочка – жительница одноименного села Раховского района.

Также на Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его четырехлетний внук. Оба – жители села Брид Иршавского района.

Ранее сообщалось, что в селе Дремайловка Куликовского района Черниговской области на рыбалке утонули двое детей. По предварительной версии, братья упали в воду и не смогли выбраться на берег.