На Закарпатье ужесточили карантин: что запретили

В Закарпатской области в связи с распространением эпидемии коронавируса и увеличением числа заболевших было принято решение об ужесточении карантина.

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Об этом сообщили на официальном сайте областной государственной администрации.

"Из-за стабильно напряженной ситуации с распространением COVID-19, в области решено усилить карантинные мероприятия, в частности ограничить работу заведений общественного питания и развлекательных учреждений до 22 часов", – говорится в решении.

Так, с 4 июля по всей территории области запрещено функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и тому подобное).

Кроме того, ограничивается проведение богослужений в помещениях храмов: они разрешены только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

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Также временно запрещается работа вещевых рынков на территории Межгорского района.

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Напомним, ранее решения об ужесточении карантина приняли еще три украинских региона.

Так, в Харькове запретили мероприятия, в которых участвуют более 10 человек. Была также запрещена работа заведений общественного питания, у которых нет летних площадок.

На территории Волынской области усилили ограничения в местах массового отдыха людей, в частности, у водоемов и запретили пассажирские перевозки в Шацком районе, у озера Свитязь.

А во Львове запретили работу ночных развлекательных заведений.

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Между тем, в Ивано-Франковске из-за массового заболевания коронавирусом людей с COVID-19 городские больницы начали отправлять в областные медучреждения:

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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