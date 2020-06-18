На Закарпатье ужесточили карантин: ввели восемь новых ограничений

Уровень заболеваемости в регионе почти втрое превысил показатель Минздрава

В Закарпатской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусом было решено ужесточить карантинные ограничения.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил глава областной государственной администрации Алексей Петров.

"Последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных больных COVID-19. Количество новых случаев за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 32,07 при заявленном показателе, необходимом для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тысяч населения", - подчеркнул он.

В связи с этим специальной комиссией было принято решение запретить на всей территории области до улучшения эпидемической ситуации:

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- проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 20 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, сборов спортсменов национальных команд Украины;

- организацию и проведение праздничных мероприятий, связанных со свадьбами с участием более 10 человек;

- проведение поминок и ритуальных мероприятий на похоронах с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

- работу спортивных залов, фитнесс-центров, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах с участием более 20 человек;

- работу дошкольных учреждений;

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- работу бассейнов, спа-зон и развлекательных мероприятий;

- работу ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях;

- межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, было решено возобновить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев – Чоп) с проведением температурного скрининга тех, кто въезжает на территорию области.

В то же время областные власти оставили в силе ранее введенные ослабления карантинных мер и разрешили:

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- работу отелей (кроме функционирования в отелях ресторанов, бассейнов и спа-зон);

- перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении, при условии, что пассажиров будет не больше, чем мест для сидения;

- перевозку пассажиров по железной дороге;

- посещение занятий в группах не более 10 человек в учреждениях образования.

При этом органам правопорядка и Госпродпотребслужбы поручено проводить регулярные рейды, чтобы проверять, как предприниматели придерживаются требований карантина, при этом особое внимание указано обращать на выполнение масочного режима, социальной дистанции и выполнение мер дезинфекции в заведениях питания, спортзалах, рынках и в общественном транспорте.

Напомним, что ранее в Закарпатской области с 1 мая решили смягчить карантин.

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