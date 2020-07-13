На Закарпатье в больницах заканчиваются места для больных COVID-19

На Закарпатье медицинские учреждения второй и третьей волны почти на 90% заполнены больными коронавирусной болезнью пациентами. На протяжении нескольких недель в области фиксируют интенсивный прирост инфицированных.

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Как сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, область нуждается в кислородных концентраторах. Для медицинских учреждений второй и третьей волны необходимы 40 таких аппаратов.

"Кислородные концентраторы помогают пациентам с осложненными формами COVID-19 – насыщают организм больного человека кислородом в зависимости от состояния – от 1 литра в минуту до 10-ти", – говорится в сообщении.

Больницы первой волны (в основном это заведения областного подчинения) на сегодня почти на 100 процентов обеспечены такими аппаратами, так как их купили за счет областного бюджета. А больницы второй и третьей волны (преимущественно районного подчинения), должны закупать такие аппараты за свой счет.

"Пока не все заведения законтрактовали пакет COVID-19 и не имеют денег на приобретение кислородных концентраторов. Областная власть обращается к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в закупке кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Закарпатской области в связи с распространением эпидемии коронавируса и увеличением числа заболевших было принято решение об ужесточении карантина.

Также ранее мы писали, как больница на Закарпатье "приняла" вторую волну коронавируса.

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