На Закарпатье в конце лета выпал снег: появилось видео

В Перечинском районе сняли на видео последствия снегопада

На Закарпатье Перечинский район накрыло зимними осадками – туристы сняли на видео заснеженную зеленую траву и засыпанный градом гамак для отдыха.

По словам синоптиков, остальным областям такие необычные для лета осадки не угрожают. Кроме того, на этой неделе не будет и надоевшей жары – будет по-летнему тепло и без дождей.

Настоящая осенняя погода, по словам метеорологов, придет в первых числах сентября.

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Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.

Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.

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Также стихия наделала немало беды и в столице.

В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем ​​около +27 градусов.

"Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно", – заверила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

При этом на сайте Укргидрометцентра отмечается, что во вторник на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются дожди.

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