На Закарпатье в конце лета выпал снег: появилось видео

На Закарпатье Перечинский район накрыло зимними осадками – туристы сняли на видео заснеженную зеленую траву и засыпанный градом гамак для отдыха.
По словам синоптиков, остальным областям такие необычные для лета осадки не угрожают. Кроме того, на этой неделе не будет и надоевшей жары – будет по-летнему тепло и без дождей.
Настоящая осенняя погода, по словам метеорологов, придет в первых числах сентября.
Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.
Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.
Также стихия наделала немало беды и в столице.
В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.
"Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно", – заверила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
При этом на сайте Укргидрометцентра отмечается, что во вторник на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются дожди.
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