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На Закарпатье в мотеле произошел пожар: пострадал ребенок (фото)

2 января, 13:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Очагом возгорания стала баня на первом этаже здания

На Закарпатье в пгт Воловец в мотеле произошел пожар. В результате пострадал 10-летний ребенок.

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Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 2 января в 2:07 в Службу спасения позвонили отдыхающие мотеля и сообщили, что в коридоре и номерах чувствуется едкий запах дыма. По их вызову на место немедленно были направлены спасатели.

Фото: ГСЧС

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Как выяснилось, очагом возгорания стала баня на первом этаже здания. Поэтому пока одни бойцы ГСЧС работали над ликвидацией пламени, другие спасали людей.

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На свежий воздух были выведены 13 человек, еще 3 граждан пожарные спустили вниз со второго и третьего этажей здания с помощью лестницы.

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Фото: ГСЧС

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Также выяснилось, что еще до прибытия пожарных пытаясь выйти на улицу трамировался 10-летний мальчик, житель Кривого Рога. Каретой экстренной медицинской помощи он был направлен в лечебное учреждение. У ребенка диагностированы ожоги.

В 02:30 пожар был локализован и в 03:05 ликвидирован окончательно на площади 30 кв. м, сообщили в ГСЧС.

Что стало причиной возгорания, установят правоохранительные органы.

Также напомним, в селе Быково Днепропетровской области во время пожара погибли трое детей, которых мать оставила без присмотра.

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пожар ГСЧС Закарпатская область
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