На Закарпатье в разгаре сезон цветения сакур
Ужгород – единственный город в Украине, где цветет пять тысяч деревьев японской вишни
Сезон цветения сакур на Закарпатье. Ужгород превратился в райский сад. В город съехались сотни туристов. Кроме созерцания красоты, им предлагают пить розовое вино под розовыми деревьями.
Ужгород – единственный город в Украине, где цветет пять тысяч деревьев японской вишни. Самые старые сакуры - именно в историческом центре. Некоторым из них – 100 лет.
Массово их высадили здесь в 20-х годах прошлого века, когда Закарпатье еще было в составе Чехословакии. С тех пор – Ужгород в сакуровом цвету стал туристической Меккой.
Под каждым деревом – фотозона. Вдохновляются весенним Ужгородом и художники. На экскурсии привозят детей со всей Украины.
Но цветение сакур – не единственная забава для туристов. В эти выходные, к примеру, здесь еще и праздник вина. Обязательно с розовыми напитками. Правда, виноделы отмечают – эти вина все же не из сакуры.
"Розовое вино вообще очень легкое. Выпущено буквально две тысячи бутылок и выпускаются они исключительно в период цветения сакуры. Урожай 18-го года оказался одним из лучших за последние 10 лет, потому - действительно стоит попробовать эту позицию", – говорит Таисия Вовчок, менеджер по туризму винодельческой компании
Цвести сакура будет еще до следующих выходных. Всего же на Закарпатье почти 400 видов экзотических растений и пик непрерывного цветения продлится до середины мая.
Напомним, под Амстердамом зацвели целые моря тюльпанов. В парк тюльпанов в Голландии каждый год приезжает миллион человек.
Ранее мы писали, что в Днепре посреди зимы распустились африканские цветы. Тысячи азалий и гипеаструмов распустились, несмотря на зимнее время.
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