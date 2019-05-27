На Закарпатье в реке нашли тело девочки

Тело ребенка могло принести течением реки Тиса с территории Румынии

На Закарпатье в воскресенье вечером, 26 мая, жители поселка Буштино Тячевского района обнаружили под мостом в реке Теребля тело ребенка. Девочка, на вид которой не более 8 – 10 лет, была запутана в ветвях, которые под мост принесла паводковая волна. Судя по состоянию тела, ребенок погиб минимум неделю назад, значит, нынешний паводок причиной смерти быть не может. Более подробную дату и причину смерти устанавливают судмедэксперты.

"Заявлений о пропаже детей такого возраста в полицию за последние недели не поступало, поэтому личность девочки пока не установлена. Хотя трудно представить, что исчезновение ребенка могло пройти незамеченным. Поскольку Теребля является притокой Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных пределах Закарпатья проходит как раз по Тисе", – сообщает и.о. председателя ОГА Закарпатья Ярослав Галас.

Закарпатская полиция связалась со своими румынскими коллегами по этому поводу. Все подробности гибели ребенка изучают правоохранители.

Напомним, недавно в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

​



​

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье в реке нашли тело девочки". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"