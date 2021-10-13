Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

На Закарпатье в смертельном ДТП погиб 12-летний мальчик (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
13 октября, 13:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Автомобиль вылетел в кювет. На месте происшествия работали спасатели
На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле села Майдан Хустского района Закарпатской области семья попала в жесткую аварию. В результате этого погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Реклама

Детали ДТП

На дороге "Долина-Хуст" в ДТП попали супруги вместе с тремя детьми. Вследствие аварии погиб 12-летний мальчик. Остальных потерпевших доставили с травмами в больницу.

Водитель не справился с управлением

Водитель автомобиля Audi A4 двигался со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана и не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет.

На Закарпатье семья попала в ДТП. Фото: ГСЧС
На Закарпатье семья попала в ДТП. Фото: ГСЧС

Реклама

Что известно о пострадавших?

В результате аварии водитель, его супруга и двое детей возрастом 10 лет и 2 года получили различные травмы и были госпитализированы в Межгорскую центральную больницу.

Кроме того, еще один ребенок – 12-летний мальчик – погиб на месте ДТП.

Автомобиль вылетел в кювет. Фото: ГСЧС
Автомобиль вылетел в кювет. Фото: ГСЧС

Реклама

В ДТП погиб 12-летний мальчик. Фото: ГСЧС
В ДТП погиб 12-летний мальчик. Фото: ГСЧС

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на транспортное средство, которое стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Вакцинация
По состоянию на 12 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 271 274
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 688 562
Всего введенных доз 13 959 836
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять