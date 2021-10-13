На Закарпатье в смертельном ДТП погиб 12-летний мальчик (фото)

Автомобиль вылетел в кювет. На месте происшествия работали спасатели

На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле села Майдан Хустского района Закарпатской области семья попала в жесткую аварию. В результате этого погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Детали ДТП

На дороге "Долина-Хуст" в ДТП попали супруги вместе с тремя детьми. Вследствие аварии погиб 12-летний мальчик. Остальных потерпевших доставили с травмами в больницу.

Водитель не справился с управлением

Водитель автомобиля Audi A4 двигался со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана и не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет.

На Закарпатье семья попала в ДТП. Фото: ГСЧС

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Что известно о пострадавших?

В результате аварии водитель, его супруга и двое детей возрастом 10 лет и 2 года получили различные травмы и были госпитализированы в Межгорскую центральную больницу.

Кроме того, еще один ребенок – 12-летний мальчик – погиб на месте ДТП.

Автомобиль вылетел в кювет. Фото: ГСЧС

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В ДТП погиб 12-летний мальчик. Фото: ГСЧС

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на транспортное средство, которое стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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