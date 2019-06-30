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На Закарпатье в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие

30 июня, 16:57

В результате взрыва пострадал владелец дома и его двухлетний внук

Фото: ГСЧС

В результате взрыва газовоздушной смеси на разрушен жилой дом на Закарпатье. Два человека пострадали, сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.  

"Утром 30 июня в с. Нелипино Савеловского района взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом. Два человека травмированы", – отмечается в сообщении.

По информации спасателей, медики диагностировали у владельца квартиры ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на 35% площади тела. Его двухлетний внук получил ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

Пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение каретами экстренной медицинской помощи.

Предварительно, взрыв вызван утечкой газа из системы газобалонного оборудования "Москвича", который находился в гаражном помещении дома.

Напомним, также мощный взрыв прогремел в столице Австрии. Вследствие этого пятиэтажный дом на улице Прессгассе обвалился прямо на прохожих. Взрывная волна была настолько сильной, что в близлежащих домах выбило стекла.

Кроме того, сообщалось, что в Шевченковском районе Киева мощный взрыв полностью уничтожил три гаража и повредил жилой дом. Прибывшие на место через несколько минут после взрыва спасатели увидели ужасающую картину: перекресток улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской был окутан дымом, из окон одного из домов вылетели стекла. Из-за сильного запаха газа жильцы ближайших домов запаниковали, что может произойти еще один взрыв.


Видео: ГСЧС

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Тег взрыв, жилой дом, утечка газа

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