На Закарпатье в жилом доме произошел взрыв
Пострадавшую женщину доставили в реанимацию
В селе Кричево Тячевского района, что на Закарпатье, в частном жилом доме прогремел взрыв.
"В реанимационное отделение Тячевской ЦРБ была госпитализирована женщина 1976 года рождения с термическими ожогами нижних конечностей первой и второй степени, переломом ноги и травматическим шоком", – сообщают в ГСЧС.
Травмы женщина получила в результате взрыва системы газового котла без последующего горения. Причиной взрыва стал выход из строя предохранительного клапана системы центрального отопления.
В результате взрыва дом повреждений не получил, поскольку котельная находилась в подвале дома.
Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.
Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.
Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.
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