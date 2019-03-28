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На Закарпатье в жилом доме произошел взрыв

Сегодня, 12:14

Пострадавшую женщину доставили в реанимацию

Фото: ГСЧС
На Закарпатье в жилом доме произошел взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9e/531/5c9c9e531edee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9e/531/5c9c9e531edee.jpg Запад Пострадавшую женщину доставили в реанимацию

В селе Кричево Тячевского района, что на Закарпатье, в частном жилом доме прогремел взрыв.

"В реанимационное отделение Тячевской ЦРБ была госпитализирована женщина 1976 года рождения с термическими ожогами нижних конечностей первой и второй степени, переломом ноги и травматическим шоком", – сообщают в ГСЧС.

Травмы женщина получила в результате взрыва системы газового котла без последующего горения. Причиной взрыва стал выход из строя предохранительного клапана системы центрального отопления.

В результате взрыва дом повреждений не получил, поскольку котельная находилась в подвале дома.

Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.

Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.

Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.

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Тег взрыв, Закарпатье, реанимация, газовый котел

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