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На Закарпатье вандалы осквернили мемориал у Стены плача

15 июня, 11:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

Дмитрий Кулеба назвал инцидент попыткой поссорить украинцев и венгров

На Закарпатье вандалы повредили мемориал возле Стены плача в Сваляве – важного места для украинских венгров.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - заявил он.

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Дипломат выразил надежду на то, что Украина и Венгрия смогут найти взаимные решения урегулирования спорных вопросов без пересечения "красных линий".

"Украинские венгры, как и представители других национальных меньшинств, являются важной и неотделимой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений в Украине и антиукраинских настроений в Венгрии", - подчеркнул Кулеба.

По информации "Голоса Карпат", вандалы повредили панно с информацией на трех языках – венгерском, украинском и немецком.

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"Факты подтверждают, что это могли сделать венгерские ненавистники", – отметил секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупко.

Напомним, что в 2018 году произошел паспортный скандал на Закарпатье, когда в Берегово массово выдавались венгерские паспорта.

Позже глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах и фейках, возникающих в отношениях Киева и Будапешта, а также развеял наиболее стойкие мифы.

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Смотрите подробнее о паспортном скандале в Берегово осенью 2018 года:

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Венгрия Закарпатье вандалы стена плача Свалява Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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