На Закарпатье водитель сбил молодую пару и сбежал

Пострадавшие в возрасте 15-ти и 19-ти лет получили многочисленные телесные повреждения

В городе Виноградов Закарпатской области водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двоих юных пешеходов и скрылся с места ДТП. В полиции ищут злоумышленника и объявили план "Перехват".

"5 мая, около 23:10 поступило сообщение от медиков "скорой", что на улице Коммунальной водитель автомобиля белого или серебристого цвета сбил двух людей и скрылся", – сообщают в полиции.

Полицейские следственно-оперативной группы установили, что водитель машины, которая двигалась в попутном направлении с пешеходами, не справился с управлением и наехал на них на обочине дороги.

В результате ДТП девушка и парень в возрасте 15 и 19 лет получили многочисленные телесные повреждения. С места происшествия медики были госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы.

По данному факту следователи начали уголовное производство.

Напомним, недавно в селе Гать Береговского района произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Были травмированы трое работников ГУНП в Закарпатской области.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

Также два человека погибли в жутком ДТП на Закарпатье. Volkswagen Golf, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, совершил столкновение с Toyota Camry.