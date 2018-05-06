На Закарпатье водитель сбил молодую пару и сбежал

Вчера, 13:20

Пострадавшие в возрасте 15-ти  и 19-ти лет получили многочисленные телесные повреждения

На месте аварии. Фото: zk.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: zk.npu.gov.ua

В городе Виноградов Закарпатской области водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на двоих юных пешеходов и скрылся с места ДТП. В полиции ищут злоумышленника и объявили план "Перехват".

"5 мая, около 23:10 поступило сообщение от медиков "скорой", что на улице Коммунальной водитель автомобиля белого или серебристого цвета сбил двух людей и скрылся", – сообщают в полиции.

Полицейские следственно-оперативной группы установили, что водитель машины, которая двигалась в попутном направлении с пешеходами, не справился с управлением и наехал на них на обочине дороги.

В результате ДТП девушка и парень в возрасте 15 и 19 лет получили многочисленные телесные повреждения. С места происшествия медики были госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы.

По данному факту следователи начали уголовное производство.

Напомним, недавно в селе Гать Береговского района произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Были травмированы трое работников ГУНП в Закарпатской области.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть  сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

Также  два человека погибли в жутком ДТП на Закарпатье. Volkswagen Golf, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, совершил столкновение с Toyota Camry.
ДТП, Закарпатье, водитель, девушка

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье водитель сбил молодую пару и сбежал ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В аварии погиб мужчина. Фото: 1news.com.ua

"Лобовое" ДТП во Львовской области: водитель легковушки погиб на месте

Вчера, 10:08

Двое пассажиров микроавтобуса Volkswagen попали в больницу

Запад

На Закарпатье пытаются спасти уникальный средневековый Невицкий замок

Вчера, 05:00

Крыша последней уцелевшей башни вот-вот упадет
Загрузка...

Украина

Скандальное дело: водителя, убившего 20-летнюю девушку, снова арестовали

Вчера, 03:25

Все это время лишенный водительских прав и с опухолью мозга он садился за руль, бывало и пьяным, и снова совершал ДТП

Днепр

Фото: вГороде

Фура летела на бешеной скорости и сигналила - очевидцы жуткого ДТП в Днепре

4 Мая, 15:57

Водитель фуры, груженой трубами, не справился с управлением, грузовик снесло с дороги прямо на парковку у магазина

Запад

За каждый сорванный цветок - штраф. Фото: ua-travels.livejournal.com

На Закарпатье расцвела уникальная долина нарциссов

4 Мая, 14:08

Ежегодно в период цветения долину посещают не менее двенадцати тысяч туристов

Днепр

Фото: Вгороде

Появилось видео момента масштабного ДТП в Днепре: фура протаранила 13 машин, есть жертвы

4 Мая, 12:18

Грузовик снесло с дороги прямо на парковку у магазина
Загрузка...