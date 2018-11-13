На Закарпатье водитель Skoda сбил ребенка и сбежал с места аварии

В областном центре Закарпатья произошла авария, в которой пострадал восьмилетний школьник.

"В Ужгороде на улице Швабской водитель легковушки совершил наезд на пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, а сам автомобилист с места происшествия скрылся в неизвестном направлении", – сообщают в полиции.

Вскоре полицейские разыскали и автомобиль, и его водителя. Как оказалось, наезд на мальчика совершил 39-летний житель села Барвинок. Двигаясь на автомобиле Skoda Fabia, он зацепил ребенка, который шел по пешеходному переходу возле одного из заведений общественного питания.

По факту начато следствие (нарушение Правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесное повреждение).

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.