На Закарпатье военные торговали ворованной взрывчаткой и патронами

Сегодня, 12:02

Злоумышленники похищали средства поражения с воинской части


Военных задержали. Фото: СБУ

Военных задержали. Фото: СБУ

Военных задержали. Фото: СБУ

Военных задержали. Фото: СБУ

Военных задержали. Фото: СБУ

На Закарпатье сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих, которые успели украсть и продать 1,3 килограммов тротила, пять детонаторов и патроны к автомату Калашникова. Злоумышленники похищали средства поражения с воинской части.

"Военных поймали "на горячем", при попытке сбыта более семи килограммов тротила, двухсот граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей", – сообщают в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

В настоящее время решается вопрос об объявлении бойцам ВСУ о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

Также мы писали, что из зоны боевых действий на Донбассе люди, которые возят волонтерскую помощь, вывозят оружие и боеприпасы. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" ранее рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.
оружие, Закарпатье, ВСУ, патроны

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье военные торговали ворованной взрывчаткой и патронами ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Сергей Наев. Фото: Д. Павлов/"Сегодня"

"Украинский солдат - не мишень в тире": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым

Сегодня, 07:53

По словам генерал-лейтенанта, бойцы перестали мириться с безнаказанными обстрелами со стороны боевиков

Донбасс

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Ситуация на Донбассе: боевики атаковали из гранатометов и БМП, но были жестко наказаны

Сегодня, 09:22

Противник продолжает срывать перемирие на фронте и даже применяет запрещенное вооружение
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Олега Ляшко

Ляшко: Венгрия открывает второй фронт против Украины в Закарпатье

Вчера, 15:09

Экономическое развитие - лучший способ защитить суверенитет страны, говорит политик

Запад

Во время задержания. Фото: Нацполиция

На Закарпатье глава РГА делал "бизнес" на больных детях

Вчера, 12:52

Чиновник получил  взятку за  заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования детей
Загрузка...