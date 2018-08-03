На Закарпатье военные торговали ворованной взрывчаткой и патронами

На Закарпатье сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих, которые успели украсть и продать 1,3 килограммов тротила, пять детонаторов и патроны к автомату Калашникова. Злоумышленники похищали средства поражения с воинской части.

"Военных поймали "на горячем", при попытке сбыта более семи килограммов тротила, двухсот граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей", – сообщают в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

В настоящее время решается вопрос об объявлении бойцам ВСУ о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

Также мы писали, что из зоны боевых действий на Донбассе люди, которые возят волонтерскую помощь, вывозят оружие и боеприпасы. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" ранее рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.