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На Закарпатье военный пытался убить сослуживца: подробности

9 декабря, 12:17

Мужчину с ножевыми ранениями госпитализировали

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Ужгороде в военной части произошла поножовщина – военнослужащий пытался убить своего товарища по службе. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, между 31-летним и 52-летним военнослужащими-контрактниками возник конфликт. Во время ссоры младший с ножом набросился на своего сослуживца. Мужчину с ранениями госпитализировали в больницу.

Инцидент копы расследуют как покушение на убийство. Сейчас решается вопрос о задержании военнослужащего.

Напомним, не так давно в Одессе семейная ссора отчима с пасынком закончилась поножовщиной и убийством. Инцидент произошел в одной из квартир на Люстдорфской дороге, когда мужчина попросил своего отчима дать ему закурить, однако тот отказал.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковской области долги стали причиной трагедии – мужчина жестоко убил знакомого, которому был должен деньги. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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