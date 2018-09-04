На Закарпатье вспышка смертельной болезни: один ребенок умер, один в реанимации

В результате заболевания менингококком 10 человек находятся под наблюдением врачей

Врачи Закарпатской области зафиксировали вспышку молниеносной формы менингококковой инфекции. В результате заболевания в областной инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района. Еще один ребенок с тяжелой генерализованной формой находится в отделении интенсивной терапии.

Как сообщили в пресс-центре Центра здоровья в Закарпатской области, ребенок умер в ночь с 31 августа на 1 сентября. По словам главного врача Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк, еще 10 жителей села Порошково находятся на лечении, шесть больных имеют локализованную форму – назофарингит и трое являются носителями этого заболевания. Состояние пациентов стабильное, прогноз на выздоровление – оптимистический.

Сейчас, по данным пресс-центра, специалисты провели эпидобследование очага по месту жительства больных. Также принят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и предотвращению распространения заболевания в Перечинском районе.

"Сейчас ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией в районе остается контролируемой и стабильной", – заверили в пресс-центре.

В областном центре здоровья также сообщили, что с 3 по 7 сентября приняты ограничительные меры в Порошковской общеобразовательной школе.

Напомним, ранее в Киеве были зафиксированы смерти от менингококка. Так в апреле 2016 года от менингококковой инфекции умерла 4-летняя девочка.

А в 2017 году в Украине от этой болезни умерли трое детей: двух, трех и пяти лет. Сообщалось, что в 2017 году наблюдалась эпидемическое неблагополучие заболевания менингококковой инфекцией.