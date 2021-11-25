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На Закарпатье новым главой облсовета стал Владимир Чубирко: что о нем известно

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 ноября, 13:56
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Ранее Владимир Чубирко уже возглавлял Закарпатский облсовет – в этот раз он был единственным кандидатом на должность
Владимир Чубирко стал новым главой Закарпатского облсовета
Владимир Чубирко стал новым главой Закарпатского облсовета / Фото: Коллаж: Сегодня

Главой Закарпатского областного совета стал кандидат от "Родного Закарпатья" Владимир Чубирко. За него проголосовали 37 депутатов во время заседания 25 ноября.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Чубирко был единственным кандидатом на эту должность. Другой потенциальный кандидат Петр Станко от "Родного Закарпатья", выдвинутый сегодня, отказался от участия.

Новоизбранный глава облсовета получил 37 голосов депутатов, вместе с тем, 27 бюллетеней оказались уничтожены.

"До сегодняшнего дня избрание председателя Закарпатского областного совета срывали несколько раз", – написал он.

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Что известно о Владимире Чубирко?

  • В 2000 году Чубирко окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Финансы и кредит" и получил квалификацию экономиста.
  • С 2006 по 2008 год учился в Ужгородском национальном университете на факультете последипломного образования по специальности "Право", получил квалификацию юриста.
  • Затем работал директором на коммерческих предприятиях.
  • Депутат Закарпатского облсовета V–VI созывов. Возглавлял постоянную комиссию по вопросам экологии и использования природных ресурсов, работал замглавы постоянной комиссии по бюджету.
  • С 28 ноября 2014 года по 1 декабря 2015 года Владимир Чубирко возглавлял Закарпатский областной совет.

В своей ежегодной декларации Владимир Чубирко зарегистрировал:

  • годовой доход более 200 тысяч гривен;
  • два земельных участка;
  • два дома;
  • две квартиры;
  • два автомобиля.

Также он является директором общества с ограниченной ответственностью, которое занимается выращиванием зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур.

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