ЧП в горах Закарпатья: молодой парень выпал из поезда

Сегодня, 18:06

Спасателям пришлось добираться к потерпевшему около четырех километров под гору пешком


На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На Закарпатье 19-летний парень выпал из поезда в районе горного села Скотарское Воловецкого района. Это произошло сегодня, 17 мая, около девяти утра. 

"Из-за отсутствия подъездного пути, к потерпевшему спасателям пришлось еще около 4 км добираться в гору пешком. Оказав травмированному первую доврачебную помощь, его положили на носилки и транспортировали вниз", – сообщают в ГСЧС.

Там парня уже ждали медики и доставили его в Воловецкую центральную районную больницу. Подробные обстоятельства дела выясняют правоохранители.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе горной долины Рогнеска, что у подножия горы Петрос Раховского района, 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Чтобы добраться до пострадавшей, спасатели преодолели около семи километров по снегу в лавиноопасной обстановке.

А во Львове спасатели сняли с дерева кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и кричал. С помощью штурмовой лестницы "бойцы" пожарно-спасательного отделения достали перепуганное животное и успешно передали хозяевам.    
Закарпатье, поезда, спасатели, горы

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"Сегодня"

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