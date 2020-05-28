Засмеялся и ударил ножом: на Закарпатье убийца приговорен к пожизненному заключению

На Закарпатье суд вынес приговор по делу мужчины, который обвинялся в избиении двух человек и убийстве: остаток своей жизни он проведет за решеткой.

Как сообщили в областной прокуратуре, 44-летний житель Хустского района признал себя виновным частично: он заявлял, что не избивал односельчанина, а погибшего дьякона хотел "проучить" за кражи икон и денег из местной церкви.

В то же время, подсудимый не смог объяснить, почему считал диакона вором, но попросил прощения у вдовы убитого им человека.

Ранее экспертиза установила, что подсудимый не страдает расстройствами психики, а прокурор назвал мотивом убийства "обычное" хулиганство и напомнил, что обвиняемый уже был судим за умышленное убийство.

Как выяснилось в ходе расследования, накануне убийства подсудимый избил односельчанина, а следующей ночью проник в дом своего соседа. Вдова погибшего рассказала, что нападавший просил открыть дверь, заявляя, что горит его дом, а потом залез внутрь с двумя ножами в руках.

"Сказал, что пришел убивать меня, мужа и детей. Сказал нам молиться и встать на колени. Затем он приказал всем заложить руки за голову и начал бить ногами сначала мужа, потом меня. Он громко смеялся, нанес удар ножом в ногу лежащему на полу мужу. Затем сильно ударил ногой меня по голове, я потеряла сознание. Когда очнулась, он уже ушел, а рядом лежал мертвый муж", - заявила вдова.

Позже судебно-медицинская экспертиза выяснила, что смерть дьякона наступила в результате полученных им при избиении травм.

Напомним, ранее под Харьковом задержали 38-летнюю женщину, которая шла по улице абсолютно голой, а в пакете несла отрезанную голову своей 13-летней дочери. Ее подозревают в том, что, находясь в своем доме, она нанесла дочери десятки ударов ножом по голове и лицу, а затем отрезала девочке голову.

В свою очередь соседи рассказали сайту "Сегодня" о необычных вещах, которые происходили накануне убийства девочки. По их словам, Татьяна Пьянова отдала брату все иконы, а также накрыла зеркало черной тканью.

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