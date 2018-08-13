На Закарпатье за выходные утонули четыре человека

Сегодня, 13:35

Самому младшему из погибших было 19 лет

На территории Закарпатской области уже утонуло 37 человек. Фото: zhzh.info
На территории Закарпатской области уже утонуло 37 человек. Фото: zhzh.info

На Закарпатье за минувшие выходные утонуло четыре человека. Две погибли на воде Хустском районе, и еще два молодых парня – на территории Мукачевского.

"Так первое сообщение об утоплении человека поступило из с. Клиновец Мукачевского района в 21:30 10 августа. Там в местном озере утонул мужчина", – сообщают в ГСЧС.

Уже на следующий день тревожное сообщение поступило из с. Липча Хустского района. Во время купания в р. Рика утонуло двое местных жителей в возрасте 26 и 19 лет.

В тот же день, около девяти вечера, трагедия произошла и в водоеме в с. Павшино Мукачевского района. Там при неизвестных обстоятельствах утонул 22-летний местный житель. Утром 12 августа тело мужчины нашли и подняли его на берег.

Обстоятельства гибели людей выясняют правоохранительные органы.

По состоянию на 13 августа на территории Закарпатской области уже утонуло 37 человек.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
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"Сегодня"

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