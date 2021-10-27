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На Закарпатье забеременела 11-летняя девочка (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
27 октября, 11:07
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Отец будущего ребенка из Киевской области. Никто не знает, кто он и как его зовут
Девочка забеременела в 11 лет. Фото: коллаж "Сегодня"
Девочка забеременела в 11 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Гать Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка Биана. Срок беременности – 34 недели, она должна рожать с помощью кесарева сечения.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Первый кабельный".

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Забеременела, когда была в Киевской области

Мама Бианы рассказала, что ее 11-летняя дочь забеременела, когда семья работала на свалке в Киевской области. По словам женщины, она всю ответственность за воспитание будущего внука берет на себя, будет воспитывать и поддерживать его и свою дочь.

Мальчика назовут Александром

Как стало известно, в семье трое детей. Бианка решила рожать сама и это было ее решение.

Семья работала в Киевской области на одной из свалок, там девочка познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Никто не знает, кто он и как его зовут, но ребенка планируют назвать Александром.

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Как протекает беременность 11-летней девочки?

Медики рассказали, что беременность Бианы протекает нормально, однако у девочки еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому роды планируют принимать кесаревым сечением.

Редкая беременность

По словам врачей, беременность в 11-летнем возрасте на Закарпатье еще не встречалась.

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Возбуждено уголовное производство

Как рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Анна Дан, родные 11-летней Бианы к правоохранителям с заявлением не обращались, однако полицейские узнали о случае во время мониторинга социальных сетей.

Как пишет ТСН, следователи выезжали на место происшествия, там в районной больнице медики подтвердили факт беременности ребенка. В полиции возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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