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На Закарпатье задержали нелегала из Северной Кореи

Сегодня, 16:27

Мужчину нашли в лесу, где он надеялся спрятаться от правоохранителей

Фото: ГПС

На Закарпатье возле границы со Словакией пограничники задержали двух иностранцев без документов.

Мужчину, который утверждал, что он гражданин Индии, обнаружили на окраине поселка Великий Березный. Задержанный объяснил, что учится в одном из местных вузов, однако не смог подтвердить эту информацию", – сообщают в ГПС.

Еще один правонарушитель задержан на участке отдела "Ужгород". Пограничникам поступило сообщение от словацких коллег о том, что камеры видеонаблюдения зафиксировали движение неизвестного в сторону Украины. Пограничники сразу перекрыли направления возможного движения правонарушителя.

Через полтора часа чужака задержали с помощью служебной собаки. Мужчину нашли в лесу, где он надеялся спрятаться от правоохранителей. Задержанный был без документов, однако заявил, что он является гражданином Северной Кореи. Мужчина рассказал, что в течение длительного времени проживал в странах ЕС, пока его не депортировали из Германии. Поскольку вид на возвращении он также просрочил, решил пересекать границу вне пунктов пропуска.

Сейчас оба нарушителя находятся в пунктах временного содержания Чопского отряда. После установления лиц и всех обстоятельств совершения правонарушений, "индийца" будет привлечено к ответственности за нарушение пограничного режима, "корейца" – за нарушение государственной границы Украины, впоследствии его вернут в Словакию.

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Тег пограничники, Закарпатье, собака, нелегалы

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