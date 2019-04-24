На Закарпатье задержали нелегала из Северной Кореи
Мужчину нашли в лесу, где он надеялся спрятаться от правоохранителей
На Закарпатье возле границы со Словакией пограничники задержали двух иностранцев без документов.
Мужчину, который утверждал, что он гражданин Индии, обнаружили на окраине поселка Великий Березный. Задержанный объяснил, что учится в одном из местных вузов, однако не смог подтвердить эту информацию", – сообщают в ГПС.
Еще один правонарушитель задержан на участке отдела "Ужгород". Пограничникам поступило сообщение от словацких коллег о том, что камеры видеонаблюдения зафиксировали движение неизвестного в сторону Украины. Пограничники сразу перекрыли направления возможного движения правонарушителя.
Через полтора часа чужака задержали с помощью служебной собаки. Мужчину нашли в лесу, где он надеялся спрятаться от правоохранителей. Задержанный был без документов, однако заявил, что он является гражданином Северной Кореи. Мужчина рассказал, что в течение длительного времени проживал в странах ЕС, пока его не депортировали из Германии. Поскольку вид на возвращении он также просрочил, решил пересекать границу вне пунктов пропуска.
Сейчас оба нарушителя находятся в пунктах временного содержания Чопского отряда. После установления лиц и всех обстоятельств совершения правонарушений, "индийца" будет привлечено к ответственности за нарушение пограничного режима, "корейца" – за нарушение государственной границы Украины, впоследствии его вернут в Словакию.
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